Mehmetçikten Giresunlu öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı
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Doğankent, Giresun, İdlib, Güncel

Mehmetçikten Giresunlu öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine mektup ve fındık yollayan Giresun'un Doğankent ilçesindeki öğrencilere görüntülü mesajla teşekkür etti.

12.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:46
Mehmetçikten Giresunlu öğrencilere görüntülü teşekkür mesajı

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler, kendilerine mektup ve fındık yollayan Giresun'un Doğankent ilçesindeki öğrencilere görüntülü mesajla teşekkür etti.

Doğankent'te bir süre önce İdlib'deki askerlere destek amacıyla düzenlenen kampanyayla fındık ve fındık ezmesi toplandı.

İlçedeki tüm okullardan öğrenciler, evlerinden getirdikleri fındıkların yanına yazdıkları mektupları da koydu. İlçe Jandarma Komutanlığında bir araya getirilen ürünler, İdlib'deki askerlere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Fındıkların arasındaki mektupları okuyan askerler ise öğrenci, öğretmen ve ilçe halkına teşekkür edip, duygularını dile getirdikleri görüntüleri kaydetti.

Mehmetçiğin teşekkür mesajının yer aldığı görüntü öğrencilere ulaştırıldı.

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Kaynak: AA

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