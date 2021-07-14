Mehmetçikten çocuklara şefkat eli
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Mehmetçikten çocuklara şefkat eli

Mehmetçikten çocuklara şefkat eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kahraman Türk askerleri bölge halkına her türlü desteğe devam ediyor.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kahraman Türk askerleri bölge halkına her türlü desteğe devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Um Harmala, Timed, Atşane, Rabia, Nephen, Khasluman, Salhaie, Dallahah meskun mahalle ve köylerinde öncelikle kadın ve çocuklara insani yardım faaliyetleri yanı sıra çocuklara Mayın/Patlayıcı farkındalık eğitimi verildi. Kurulan televizyon vasıtasıyla TRT çocuk Arapça kanalında yayınlanan 'Ege ile Gaga ve Kare' çizgi filmi izlettirildi. Bölge halkının dertleri ve talepleri dinlenerek sağlık taraması yapıldı. - ANKARA

Mehmetçikten çocuklara şefkat eli
Mehmetçikten çocuklara şefkat eli
Mehmetçikten çocuklara şefkat eli
Mehmetçikten çocuklara şefkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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