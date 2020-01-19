Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım
Haberler » Güncel » Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım - Haber

Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım

Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardımMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı.

19.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:41
Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım

Mehmetçikten bölgesinde Suriyelilere yardım

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla paylaşıldı. 'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda, Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi. Paylaşılan videoda ise askerlerin, halka ekmek dağıttığı görüntüler yer aldı. Mesajda, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor' denildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA) -

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler