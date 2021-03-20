Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım
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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım

20.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:03
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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