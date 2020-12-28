Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli
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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli

28.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:28
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesine insani yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Türk askerlerinin bölgedeki bir okulun ısınma sorununu çözmesine ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Güçlü, güvenli ve huzurlu bir Suriye'nin geleceği olan çocuklar için Mehmetçiklerimiz yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Kayserriye Suluk İlkokulunun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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