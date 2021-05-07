Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı