Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli
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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimize insani yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Annasan köyünde yiyecek ve giyecek yardımlarının yanı sıra sağlık taraması yapıldı" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli - Haberler
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