Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde yardım eli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyelilere insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimize insani yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Annasan köyünde yiyecek ve giyecek yardımlarının yanı sıra sağlık taraması yapıldı" denildi.
(Engin Yağcı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı