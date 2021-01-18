Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde gıda yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki 44 kişiye gıda yardımı ve sağlık muayenesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlarımız aralıksız devam ediyor. 11'inci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından Henbel Köyündeki 44 kişiye gıda yardımı ve sağlık muayenesi yapıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı