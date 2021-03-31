Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi
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Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN - Haberler | Yaşam

Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi Üniformalı oğlunu elinde pastayla karşısında gören anne mutluluk gözyaşları döktü Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, izin gününde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır göremediği annesine doğum...

1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı

Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi

Üniformalı oğlunu elinde pastayla karşısında gören anne mutluluk gözyaşları döktü

HATAY - Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, izin gününde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır göremediği annesine doğum gününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Oğlunu karşısında gören anne sevinç gözyaşı döktü.

Yaptırdığı pastayla annesinin yaşadığı Çaylı Mahallesi'ndeki eve gelen uzman er İbrahim Büyüktelli, evin merdivenlerinde mumları yakarak evlerinin kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Zübeyde Çinçin, karşısında 10 aydır Afrin'de görev yapan oğlunu üzerinde üniforması elinde pastayla görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı şoktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan anne sevinç gözyaşları döktü. O anlar ise Mehmetçiğin arkadaşı tarafından cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NECATİ İVGİN

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