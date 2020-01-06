Mehmetçikten anlamlı ziyaret
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Mehmetçikten anlamlı ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:55
Mehmetçikten anlamlı ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale 'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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