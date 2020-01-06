Mehmetçikten anlamlı ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da ikamet eden Neve Şahhah taburcu olduktan sonra Mehmetçik tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi." - ANKARA