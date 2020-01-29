Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek
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Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.

29.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:00
Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı, 'nın ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Manisa Akhisar bölgesinde 22 ve 28 Ocak tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında Manisa Valiliğinin talebi üzerine 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından görevlendirilen Mehmetçiklerimiz çadır kurma faaliyetlerine destek sağlamaya başladı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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