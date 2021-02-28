TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli
28.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:48
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 40 ilkokul çocuğuna bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak, okullarına ise projeksiyon cihazı hediye edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 40 ilkokul çocuğuna bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak, okullarına ise projeksiyon cihazı hediye edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Hakkari'de bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından Şemdinli Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulu'ndaki 40 çocuğumuza bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtılarak okulumuza projeksiyon cihazı hediye edildi." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı