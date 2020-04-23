Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm komuta kademesinin de katıldığı İstiklal Marşı görev yerlerinde okundu.

Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması

ANKARA - Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm komuta kademesinin de katıldığı İstiklal Marşı görev yerlerinde okundu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı" mesajıyla bir video paylaştı.

Kaynak: İHA