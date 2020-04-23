Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması
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Hulusi Akar, 23 Nisan, Türkiye, Haber

Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması

Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm komuta kademesinin de katıldığı İstiklal Marşı görev yerlerinde okundu.

23.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:18
Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması

Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması

ANKARA - Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm komuta kademesinin de katıldığı İstiklal Marşı görev yerlerinde okundu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı" mesajıyla bir video paylaştı.

Mehmetçikten 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

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