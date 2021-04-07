Mehmetçiklerin kıyafet ve teçhizatına yönelik Güvercinlik'te basın turu düzenlendi (1)
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Askerlerin barındığı yerler Komutanların askeri bilgiler vermesi Askeri teçhizatlar ANKARA - Mehmetçiğin, üs bölgelerindeki teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeleri sergilendi (1)
Askerlerin barındığı yerler
Komutanların askeri bilgiler vermesi
Askeri teçhizatlar ANKARA - Mehmetçiğin, üs bölgelerindeki teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeleri sergilendi (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey