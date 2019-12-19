Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı
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Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.

19.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:05
Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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