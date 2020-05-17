Mehmetçiklerimiz, 65 yaş üstü Şehit ve Gazi ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda... Mehmetçiklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda malzemesi dağıtması Kahraman Mehmetçiklerimiz, uygulanan tedbirler kapsamında Ramazan ayında da dışarı çıkamayan 65 yaş üstü Şehit ve Gazi ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Mehmetçiklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda malzemesi dağıtması Kahraman Mehmetçiklerimiz, uygulanan tedbirler kapsamında Ramazan ayında da dışarı çıkamayan 65 yaş üstü Şehit ve Gazi ailelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. Mehmetçiğimiz Kovid-19'la mücadelede asil milletimizin yanında. Kaynak: AA