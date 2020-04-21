Mehmetçiklere korona virüs koruması
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Çorlu, Güncel

Mehmetçiklere korona virüs koruması

Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, silah altında bulunan mevcut Mehmetçikler için ne gibi tedbirler alındığını Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tanıttı.

21.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:34
Mehmetçiklere korona virüs koruması

Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, silah altında bulunan mevcut Mehmetçikler için ne gibi tedbirler alındığını Çorlu'da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tanıttı.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında askeri birliklerde Mehmetçikler için ne gibi koruma önlemleri alındığı tek tek anlatıldı.

Yeni askerlerin alınmadığı 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda hava değişimi izninden dönen ya da acemi birliğini tamamlayarak usta birliğine katılmak üzere gelen askerler bir dizi önlem alınarak ve bazı kontrollerden geçirilerek kışlaya alındı.

Buna göre nizamiyeye gelen tüm Mehmetçikleri sosyal mesafe konusunda uyaran askeri personel birliğine katılmak üzere gelen askerleri termal kamera ile kontrol ediyor. Sağlık ekiplerince de bir dizi kontrolden geçirilen askerler kışlaya alınıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında koğuşlarda da düzenlemelere gidildiği koğuşa girmeden önce askerlerin dezenfektanlı sudan geçerek solüsyon ile el teması olmadan botlarını temizlediği, ranzaların diziliş şekillerinin değiştirildiği ve revize edilen ranzalar arasına dolaplara yerleştirilerek yatak başları arasında en az 2 buçuk metre mesafe oluşturulduğu kaydedildi.

Lavabolarda da birer boşluk bırakılarak yeni düzenleme yapılan askeri birliklerde aynı şekilde pisuvarlar da birer boşluk bırakılarak kullanıma kapatıldı.

Yemekhaneler, Rehberlik Danışma Merkezleri ve askerlerin dinlenme alanları olan gazinolarda da korona virüs kapsamında tedbirler alındığı sosyal mesafe uyarılarını gösteren şeritlerin yapıştırılarak kantinlerden alışveriş yapan askerlerin temassız ödeme yapmasının sağlandığı ve askerlerin gazino içerisindeki masalara tek tek oturmalarının sağlandığı kaydedildi.

Nöbet kulübeleri ile geçici gözlem yerlerinde de tedbir alınırken askerlerin birinin nöbet kulübesinde diğerinin ise kulübe dışında nöbet tutması sağlanıyor.

Eğitimlerde de görev alan personel sayısının da korona virüs tedbirleri kapsamında azaltıldığı kirpi adı verilen zırhlı askeri araçların 9 kişi kapasitesi olmasına karşın eğitimlerin üç kişi ile yapıldığı yine 5 personel kapasiteli fırtına obüslerinde 2 kişi ile eğitim gerçekleştirildiği belirtildi.

Salgın hastalıkla ilgili olarak askeri personel için alınan tedbirler kapsamında askerlerin ortak alanlarda yoğunluk oluşturmaması adına personelin alanları kullanma saatlerinin de düzenlenerek olası yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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