Mehmetçikler salgına karşı tedbirli İzmir Foça'da bulunan Ege Ordusu Ulaştırma Terminal Birliği Komutanlığı, korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm alan ve faaliyetlerinde sıkı tedbirler uyguluyor.

Korona virüs salgını sebebiyle İzmir Foça'da Ege Ordusu Ulaştırma Terminal Birliği Komutanlığında yürütülen tedbirler konusunda basın turu düzenlendi. Basın turunda, tüm alan ve faaliyetlerde alınan tedbirler anlatıldı. Komutanlıkta sosyal mesafe ve hijyenin sağlanması için sıkı tedbirlerin alındığı görüldü. Harekat Eğitim ve İstihbarat Kısım Amiri, Ulaştırma Terminal Birliği Komutanlığı Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Binbaşı Tahir Kılıç, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin canlı ve dinamik yapısı nedeniyle salgınla mücadele kapsamında etkin olarak tedbirler uyguluyoruz. Salgından korunmak için emredilen tüm hususlara harfiyen riayet ediyoruz. Ulaştırma Terminal Birliği Komutanlığındaki tüm personel, maske taka konusunda hassas davranmaktadır. Tüm birimlerde hijyeni sağlamak maksatlı dezenfektan noktaları oluşturulmuştur. Personelin hijyenik koşullarda bina ve tesislere girip çıkmalarını sağlıyoruz. Tüm personele kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik. Bu süreçte 'tedbir al, sosyal mesafeyi koru, birliğinde kal' prensibini uyguluyoruz" dedi.

Koğuşlarda sıkı tedbirler alındı

Koğuşlarda alınan tedbirler kapsamında; personel dezenfektan solüsyon ile el teması olmadan botlarını temizleyip koğuşlara giriş yapıyor. Koğuşlarda, 14 kuralın davranış haline dönüştürülmesi sağlanırken, personelin kullanmış olduğu koridor ve merdivenlere ikaz yazıları asılarak personelin farkındalıklan artırılıyor. Koğuşlar bölgesinde bina girişi ve merdivenlerde el dezenfektan istasyonları oluşturuluyor, bu istasyonların sürekli dolu ve faal halde bulundurulmaları sağlanıyor. Ayrıca salgın ile mücadele çerçevesinde, koğuş yatma düzenleri revize edildi, personelin bir ranza boş bırakılarak baş-ayak prensibine göre yatmalarına yönelik tedbirler alındı. Lavabo ve pisuarlar sosyal mesafeyi artırmak için birer atlamalı olarak kullanılıyor. Günde üç defa hijyen timleri vasıtasıyla pencere kolları, kapı kolları, ranzalar ve tüm koridor bölgesi dezenfektan solüsyon ile farklı bezler kullanılarak temizleniyor; koridorlar ve koğuşlar ULV cihazları ile günlük olarak dezenfekte ediliyor. Birliğe katılan Mehmetçiklerden risk grubunda bulunanlar, hikayesine göre gruplara ayrılarak izole ediliyor ve 21 gün süresince gözetim bölgesinde misafir ediliyor. Gözetim bölgesindeki personelin günde üç defa ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Aynca RDM Danışmanı tarafından bu süreçte psikolojik destek de sağlanıyor. Personelin yemeklerinin gözetim bölgesinde hijyenik olarak tek kullanımlık tabldotlarla yedirilmesi sağlanıyor. Yemeğin bitmesini müteakip bütün masalar dezenfektasyon maddesi ile temizleniyor.

Kapalı alanda eğitimler iptal edildi

Eğitim faaliyetlerinde alınan tedbirler kapsamında; her türlü faaliyet sosyal mesafe kurallarına uyarak ve koruyucu maske kullanımına özen göstererek yürütülüyor. Kapalı alanda yapılan eğitimler bu amaçla iptal edildi, eğitimlerin açık alanda yapılabilmesi için gerekli planlamalar yapıldı. Özellikle küçük gruplar halinde eğitim planlayarak eşzamanlı olarak, istasyon halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek eğitim yapılıyor. Personelin istirahatlerde bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda takipleri yapılıyor. Eğitimlerde kullanılan malzeme, teçhizat ve avadanlıkların temizlik ve dezenfektasyonu yapılıyor.

Sosyal mesafe ve hijyene önem veriliyor

Kolaylık tesislerinde alınan tedbirler kapsamında; Mehmetçiklerin istirahat ve dinlenme saatlerinde vakit geçirebilecekleri gazino bölgesinde, Covid-19'dan korunmak amaçlı erbaş-erlerin oturduğu sandalyeler ve masalar sosyal mesafeyi koruyacak ve en az 2 metre uzaklıkta olacak şekilde düzenlendi. Kantin hizmetlerinde görevli satış yapan personelin de eldiven, maske, koruyucu gözlük ve bone kullanması yönünde tedbirler alındı. Kantinde el dezenfektanı, kolonya, su vb. kişisel temizlik ve hijyen malzemelerinin sürekli bulunması sağlandı. Satışlarda ürünlere kantin görevlisinden başka kişilerin el değmesi engellenirken, ödemeler temassız olarak yapılıyor. Personelin sık sık temas ettiği kapı kolları, pencere kolları, masalar, sandalyeler, musluklar, lavabolar ve diğer tüm yüzeyler, dezenfektan ile sık sık siliniyor. Öte yandan personel mescitte ibadetlerini yapabiliyor. Mehmetçiklerin aileleri ile görüşmeleri için sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak ankesörlü telefonlar kullanılıyor. Bununla birlikte zamana bağlı kalmaksızın komutanlığın müsaade ettiği personel tarafından Mehmetçiklerin aileleri ile görüntülü olarak görüşmesine imkan sağlanıyor.

Yemekhane ve çamaşırhanede sıkı tedbirler

Yemekhane bölgesinde alınan tedbirler kapsamında; yemeğe girecek personel gruplar halinde planlanırken, personelin sosyal mesafeyi gözetebilmeleri açısından, yerlere "Sosyal mesafeni koru" şeklinde görsel uyarıcı etiketler yapıştırıldı. Yemeğe giren personelin giriş ve çıkışlarında, personelin ateşi ölçülüp kayıt altına alınıyor. Yemek dağıtımı yapan personelin eldiven, maske, bone kullanımı konularında hassasiyet ile durulmaya devam ediliyor. Yemek alımından hemen önce, koruyucu maske ve eldiven giyen görevli bir personel tarafından her personele kullanacakları kaşık, çatal ve bıçak verilerek herkesin bu malzemelere teması engelleniyor. Yemekhanede, her masada bir personel oturabilecek şekilde alınmış olan düzen dahilinde, sırayla masalara oturarak yemek yeniyor. Çamaşırhane bölgesinde alınan tedbirler kapsamında; çamaşırhanede görevli personel eldiven, maske, bone kullanıyor. Her asker haftada en az bir defa yatak takımlarını değiştiriyor. Günlük olarak teslim alınan kirli yatak takımları, 60-90 derece arası su sıcaklığında deterjanla makinelerde yıkanıyor. Yıkanan yatak takımları, kurutma makinelerinde kurutuluyor ve ütülenerek her bir personel için ayrı ayrı paketleniyor. Temiz yatak takımları paketli olarak kullanım için teslim ediliyor.

Kışlaya ziyaretçi kabulü yok

Nizamiye bölgesinde alınan tedbirler kapsamında; birliğe giriş ve çıkışlar sıkı denetleniyor, özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evden çıkmıyor. Personelin kışlaya giriş ve çıkışları esnasında nizamiyelerde görevli personel tarafından kol uzunluğu mesafesinde ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak 38 derece üzeri ateşi olan ve şüpheli durumları tespit edilen personeller 112'den ambulans talep edilerek en yakın sağlık kurumuna sevk ediliyor. Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken, dışarıdan şahsi, kargo, malzeme ve yiyecek girişine izin verilmiyor. Birlik nizamiyelerinde görevli personelin maske kullanması sağlanırken, kullanılan maskeler azami 3 saat arayla değiştiriliyor ve personel elini sık sık sabunla yıkıyor. Minibüs ve otobüslerde en az bir koltuk boş bırakılacak şekilde yolculuk yapılıyor, görevli personel koruyucu maske kullanıyor. Görevden dönen araçların kayıt işlemleri tedbirler alınarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak icra ediliyor. Birinci Basamak Muayene Merkezi, personel servis hizmeti vb. sebeplerle kışla dışından gelen araçlar dezenfekte ediliyor ve oturma düzeni birer aralıklı olarak planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA