Mehmetçikler Kayak Öğreniyor

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, komandolara kayak eğitimi veriliyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, kentte görev yapan Mehmetçikler gruplar halinde kayak eğitimi alıyor.

Sivas merkez ve ilçelerde jandarma komando olarak görev yapan kahraman Mehmetçiklere 40'ar kişilik gruplar halinde verilen eğitimler 3 gün sürüyor. Eğitimler, merkezde görevli profesyonel kayak eğitmenleri ve pist güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Eğitim alan jandarma komandoların, Yıldız Dağı'ndan ellerindeki Türk bayrakları ile marşlar eşliğindeki inişleri renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Şimdiye kadar Divriği ve Zara ilçelerinde görev yapan jandarma komandoların eğitimleri tamamlandı, diğer ilçelerdeki askerlerin eğitimleri hazırlanan program çerçevesinde devam edecek.