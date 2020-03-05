Mehmetçikler için zeytin fidanı diktiler

05.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:50

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Mehmetçik zeytin fidanlığı oluşturdu.

Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde İdlib'te rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ve Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla Mehmetçik Zeytin Fidanlığı oluşturuldu.Zeytin fidanı dikim etkinliğine; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Okul Müdürü Halim Erol, şehit Ömer Uygun'un babası Mehmet Uygun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan fidanlığa İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için zeytin fidanı dikildi ve can suyu verildi.

Kaynak: DHA