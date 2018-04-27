Mehmetçikler İçin Kurban Kesildi

Tunceli'de görev yapan güvenlik güçleri için kurban kesildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli personel için kurban kesimi programı yapıldı.

Kurban kesimi öncesi askerlere seslenen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in şu görüşlerine yer verildi:

"Devletimizin güvenliğini, aziz milletimizin huzur için zaman mevhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimizin tüm kazalardan ve belalardan korunması amacıyla kurban kesiyoruz. Başta Afrin olmak üzer ülkemizin dört bir köşesinde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah'tan kolaylıklar temenni ediyoruz.

Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Vatanı için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetler anıyoruz. Allah'tan aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize şifa diliyorum. Allah kurbanlarımızı kabul eylesin."

Program, okunan dualar ve kurban kesilmesiyle ile sona erdi.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma komutan Vekili Albay Ali Kahraman, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, İl Müftü Vekili Zafer Güneş ile askeri personel katıldı.