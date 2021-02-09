Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
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Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

09.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:52
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı.

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde görevli kahraman Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarındaki görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ANKARA,


Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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