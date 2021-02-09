Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde görevli kahraman Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarındaki görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı