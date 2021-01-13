Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki zorlu kış şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevdasını vatan, vatanını namus bilen hudut kartallarımız sınırlarımızda göz açtırmıyor. Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede arama-tarama faaliyetlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor" ifadesine yer verildi. Paylaşımda, zorlu kış şartlarında görevlerini sürdüren askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı