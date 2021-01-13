Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

13.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:11
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki zorlu kış şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki zorlu kış şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. 

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sevdasını vatan, vatanını namus bilen hudut kartallarımız sınırlarımızda göz açtırmıyor. Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede arama-tarama faaliyetlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor" ifadesine yer verildi. Paylaşımda, zorlu kış şartlarında görevlerini sürdüren askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.

ANKARA, -


Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Kanye West İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik, zorlu kış şartlarında görev yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:12:44. #1.14#
title