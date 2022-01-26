Mehmetçik, zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor - Haberler
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Mehmetçik, zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

Mehmetçik, zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor. Var olsun yiğitlerimiz" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, kardan iglolar oluşturarak vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin vidosunu paylaştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, Vatan, kar, 3. Sayfa, Haber

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