Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı
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Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Terörle mücadelede önemli başarılara imza adan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.

Terörle mücadelede önemli başarılara imza adan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor." ifadesi kullanıldı.

"Bir cana el uzatınca/ Ne gam kalır ne de tasa/ Budur asırlar boyunca/ Bize anlatılan yasa" dizeleri paylaşılırken, Mehmetçiğin yavru ceylanı sırt çantasında taşıyarak koruma altına aldığı anlara yer verildi.

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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