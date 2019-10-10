Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
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Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında Beton blokların kaldırılmasıyla Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına girdi ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli...

10.10.2019 12:32
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında

Beton blokların kaldırılmasıyla Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına girdi


ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına yöneldi.

Suriye Milli Ordusu, ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi.

Kaynak: İHA
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