Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında Beton blokların kaldırılmasıyla Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına girdi ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli...
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
Beton blokların kaldırılmasıyla Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına girdi
ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına yöneldi.
Suriye Milli Ordusu, ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi.