Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlileri ve askerler, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, bozayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan ilçedeki sarıçam ormanlarında yaşamını süren yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, bu çerçevede karla kaplı ve sarıçam ormanlarıyla çevrili olan 2800 rakımlı Kızılçubuk ile 2500 rakımlı Düzmeşe mevkilerinde, yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram arma ve buğday ile 300 kilogram sakatat bıraktı.

Yemleme çalışması için uzun süre karla kaplı arazilerde yürüyen ekiplerin bu tür çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Mehmetçik ve doğa koruma görevlilerinin ormanlık alandaki yemleme çalışması drone ile görüntülendi.