Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ERZURUM (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler ile Mehmetçik, karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, son günlerde aralıklarla etkili olan kar, tipi ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünen bölgede DKMP Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars şube müdürlüklerine bağlı görevliler, kar kalınlığının özellikle yüksek kesimlerde 1 metreyi aşması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kaymakamlıklar ve güvenlik kuvvetleri iş birliğinde çalışma başlattı.

Görevliler, beraberindeki jandarma ekipleri ile söz konusu illerde kırsaldaki dağlık ve ormanlık alanlarda, yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla doğaya meyve ve sebzenin yanı sıra kuru ot, ekmek ve buğday gibi yemler bıraktı.

Doğa koruma görevlilerinin, nesli koruma altında bulunan boz ayı, vaşak ve yaban keçileri başta olmak üzere tilki, kurt, domuz, tavşan ve keklik gibi kuşlar için kış boyunca doğaya yem bırakma çalışmaları devam edecek.