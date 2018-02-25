Mehmetçik Vatandaşların Sevgi Gösterileri ile Afrin'e Uğurlandı
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Mehmetçik Vatandaşların Sevgi Gösterileri ile Afrin'e Uğurlandı

Kilis’e sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları, vatandaşların sevgi gösterileri arasında Afrin’e uğurlandı.

Mehmetçik Vatandaşların Sevgi Gösterileri ile Afrin'e Uğurlandı

Kilis'e sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları, vatandaşların sevgi gösterileri arasında Afrin'e uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için birliklerinden yola çıkarak Kilis'e gelen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları, çevre yolu üzerinden Afrin'e hareket etti. Tankları gören vatandaşlar Türk bayraklarıyla Mehmetçiği uğurlarken, askerler vatandaşların sevgi gösterisine korna çalarak karşılık verdi. Tırların üzerinde bulunan tanklar ile zırhlı personel taşıyıcılarının Afrin kırsalına gittikleri öğrenildi. - KİLİS

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