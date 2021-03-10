Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden rektörlük ziyareti
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Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden rektörlük ziyareti

10.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:01
Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden rektörlük ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakçı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakçı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Konukseverliği adına Rektör Prof. Dr. Ünal'a teşekkür eden emekli Albay Kabakçı, Mehmetçik Vakfının özveriyle faaliyetlerde bulunduğunu, şehit, malul ve gazi yakınları ile büyük ve köklü bir aile olduklarını belirtti.

Görüşmede şehit, gazi ve engelli yakınlarına sosyal ve ekonomik destek sağlamada Vakfın önemli bir sorumluluğu olduğuna işaret eden Vakıf Temsilcisi Kabakçı, bu yardım ve desteklerle dayanışma ve beraberliği büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Ünal da şehit ve gazilerimizi her daim şükran ve minnetle andıklarını vurgularken şehit yakınları ve gazilere kol kanat geren Mehmetçik Vakfının faaliyetlerini takdir ettiklerini söyledi. OMÜ olarak Mehmetçik Vakfının yanında olduklarını bildiren Rektör Ünal, şehit ve gazi çocuklarının eğitim ve öğrenimlerinde aynı duyarlılığı gösterdiklerinin altını çizdi.

Ziyarette Vakıf temsilcisi Kabakçı, günün anısına Rektör Ünal'a Atatürk masklı hediyeyi takdim etti. - SAMSUN

Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinden rektörlük ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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