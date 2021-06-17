Mehmetçik Vakfı'ndan teşekkür ziyareti

TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Nejdet Altamay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Nejdet Altamay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi E.Albay Alp Arslan Eryılmaz, İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili ve Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş, Nejdet Altamay'ı işyerinde ziyaret ederek kendisine şilt ve berat takdiminde bulundu.

Ziyaret esnasında; Nejdet Altamay, çok duygulandığını ve memnun kaldığını ifade ederek, Ülkemizin ve Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiklerimize ve onların ailelerine katkıda bulunmanın huzur ve mutluğunu yaşadığını dile getirdi.

Vakıf Temsilcisi Eryılmaz ise TSK Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, ziyaretlerin her türlü şartlara rağmen sürdürüleceğini belirtti.

Eryılmaz ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı'nın şehit aileleri ve gaziler arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı