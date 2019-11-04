Mehmetçik Vakfı'na destek

04.11.2019 17:02

Hatay'da, anaokulu öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılarak satışı gerçekleştirilen konserve, salça ve turşuların geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

TOKİ Şehit Mustafa Dolumay Anaokulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde stant açıldı.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı stantdaki ürünlerin satışından elde edilen 6 bin liralık gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Okul müdürü Ayşe Karabiber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Okuldaki 250 öğrenci ve velilerin desteğiyle hazırladıkları ürünlere ilginin çok iyi olduğunu ve hepsinin satıldığını belirten Karabiber, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA