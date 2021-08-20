Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış

Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

TSK Mehmetçik Vakfı, Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili, geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Turhane Tekin'i ziyaret ederek kendisine şilt ve berat takdimi yaptı.

TSK Mehmetçik Vakfı, Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili, geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Turhane Tekin'i ziyaret ederek kendisine şilt ve berat takdimi yaptı.

Ziyaret esnasında; Turhane Tekin çok duygulandığını ve memnun kaldığını ifade ederek, Ülkemizin ve Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan Mehmetçiklerimize ve onların ailelerine katkıda bulunmanın huzur ve mutluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ise TSK Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, ziyaretlerini yoğunlaştırılarak sürdüreceğini belirtti.

Canbaş ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı'nın şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, Yüce Ulusumuzun takdirine layık olmaya çalıştığını ifade etti. - ERZURUM

Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Gervinho Arda Turan Mert Günok Mesut Özil Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mehmetçik Vakfı'na anlamlı bağış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:17:24. #1.14#

title