Mehmetçik, Tunceli'de 2020'de düzenlediği 826 operasyonla teröristlere göz açtırmadı

Tunceli'de güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 27 örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 2 terörist ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tunceli'de güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 27 örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 2 terörist ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı organizesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı timleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütleri PKK/KCK ve TKP-ML/TİKKO'ya kentte adeta göz açtırmıyor.

Kentte 2020'nin ilk günlerinde başlayan ve gece gündüz arazide kalarak terör örgütü mensuplarının peşine düşen güvenlik güçleri, geçen yıl örgüte yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

Teröristlerin geçmişte terör eylemleri yapmanın yanı sıra üslenme, barınma ve eğitim amacıyla tutunmaya çalıştığı kentte, silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA) ve helikopter ile uçakların da zaman zaman destek verdiği başarılı operasyonlarda, terör örgütü hem eleman kaybı hem de lojistik açıdan büyük zarara uğradı.

AA muhabirinin, derlediği bilgilere göre, Tunceli'de 2020'de güvenlik güçlerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 826 operasyon düzenlendi.

Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen operasyonlara toplam 2 bin 265 tim ve 34 bin 6 personel katıldı.

Operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 3'ü kırmızı, 5'i turuncu ve 6'sı gri kategoride olmak üzere toplam 27 teröristi ölü ele geçiren güvenlik güçleri, bunlardan 8'inin TKP-ML/TİKKO, 19'unun ise PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.

"Kırmızı" kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

Geçen yılki Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu kapsamında 12 Kasım'da Ahpanos Vadisi Kurt Deresi bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "kırmızı" kategoride bulunan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Dersim Saha Sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirlendi.

Bu teröristin, Haziran 2019'da Tunceli Aşağıtorunoba köyünde bir askerin şehit edilmesi ile bir askerin yaralanması eylemini bizzat gerçekleştirdiği, bölgede birçok eylemi planlayarak talimatını verdiği ortaya çıktı.

Ovacık ilçesi Büyükköy kırsalında 9 Eylül 2020'de düzenlenen operasyonda ise etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin "kırmızı" kategorideki terör örgütü TKP-ML/TİKKO'nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem olduğu tespit edildi.

Büyükköy kırsalı Hacıpirim bölgesinde 4 Eylül 2020'de düzenlenen Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "kırmızı" kategorideki terör örgütü TKP-ML/TİKKO'nun sözde grup sorumlusu "Özgür" kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu saptandı. Teröristin, 2013'te Tunceli'de bir baz istasyonunun tahrip edilmesi ile 2016'da Tunceli Çiçekli-Hozat kara yolunda yol kesme olayına karıştığı belirlendi.

Geçen yıl yürütülen diğer operasyonlarda ise "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde saha doktoru "Doktor Deniz" kod adlı Sadık Akmaz, aynı örgütün sözde cephe sorumlusu "Rezzan" kod adlı Ömer Duran, sözde alan komutanı "Savaş" kod adlı Yahya Atmaca, "gri" listedeki sözde grup sorumlusu "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir, sabotajcı "Jiyanda" kod adlı Lale Acar, örgüt mensubu "Argeş" kod adlı Osman İşleyen, sözde tim komutanı "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş'in yanı sıra terör örgütü TKP-ML/TİKKO üyeleri "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş, "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban ile aynı örgüt mensubu "Roza" kod adlı Fadime Çakıl etkisiz hale getirildi.

512 sığınak ve mağara imha edildi

Operasyonlar sırasında terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma ve üslenme bölgesi olan 512 sığınak ve mağarayı kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, teröristlere ait 23 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 M-16 piyade tüfeği, 20 el bombası, bir tabanca, yüklü miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi.

Güvenlik güçleri, teröristlerce araziye tuzaklanmış bulunan 126 el yapımı patlayıcı ile terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere gizlenmiş 320 kilogram patlayıcı maddeyi de imha etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren