Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:52

Mehmetçiğin fayans döşemesi

Pencerelerin onarımı

Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları

Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması

Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını yaptı.

Kaynak: AA