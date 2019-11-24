Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL
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Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

Mehmetçiğin fayans döşemesi Pencerelerin onarımı Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri,...

24.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:52
Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

Mehmetçiğin fayans döşemesi

Pencerelerin onarımı

Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları

Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması

Okul binasından görüntü TEL ABYAD - ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL
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