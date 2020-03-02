Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

02.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:10

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA