Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
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Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

02.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:10
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

MSB: " Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA

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