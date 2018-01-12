Mehmetçik Teröristlere Göz Açtırmıyor

Van'da kar kış demeden operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor. Mehmetçik, son olarak Gürpınar ilçesi Çizgili Mahallesi kırsal alanında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Fazlı Tekbaş Operasyonu' sonucunda teröristlerin kullandığı, jelikan bidon ve hortumla su hattı döşenmiş 5 barınak tespit etti. Barınakları kullanılamaz hale getiren Mehmetçik, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarına kar kış demeden devam ediyor.

(İHA)