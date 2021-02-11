Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için "kara kış"ta yaylaları didik didik arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için "kara kış"ta yaylaları didik didik arıyor

11.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:36
Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için

Ardahan'da jandarma timleri, teröristlerin barınmaması amacıyla dondurucu soğuk ve kara kışa rağmen, kış boyunca kentteki yaylalarda operasyon yaparak teröristlere göz açtırmıyor.

Ardahan'da jandarma timleri, teröristlerin barınmaması amacıyla dondurucu soğuk ve kara kışa rağmen, kış boyunca kentteki yaylalarda operasyon yaparak teröristlere göz açtırmıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlarca yazın kullanılıp kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının engellenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yaylalara kış boyunca operasyonlar yaptığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda yayla evlerinin ve çevresinin arandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliği ile emniyetinin sağlanması amacıyla çalışmaların süreceği belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımıyla 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dondurucu soğuk ve karla kaplı arazilerde operasyonlarına devam eden timlerin zaman zaman günlerce arazide kalıp geceyi kırsalda geçirdiği öğrenildi.

Geceyi kendilerinin kardan yaptığı eskimo usulü "iglo" evlerde geçiren Mehmetçik'in teröristlerin barınması ve erzak temin etmemesi için yaylaları didik didik aradığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için "kara kış"ta yaylaları didik didik arıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:44:17. #1.14#
title