Mehmetçik teröre geçit vermiyor
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Mehmetçik teröre geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada FETÖ ile mücadelenin hudutlarda aralıksız sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Barış Pınarı Bölgesi'nde güven ve huzur ortamını bozmak için taciz ateşinde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

-İHA-

Mehmetçik teröre geçit vermiyor
Mehmetçik teröre geçit vermiyor
Mehmetçik teröre geçit vermiyor
Mehmetçik teröre geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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