Mehmetçik teröre geçit vermiyor
Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada FETÖ ile mücadelenin hudutlarda aralıksız sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Barış Pınarı Bölgesi'nde güven ve huzur ortamını bozmak için taciz ateşinde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı