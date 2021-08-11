Mehmetçik'ten, Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı
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Mehmetçik'ten, Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı

Mehmetçik'ten, Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları (İHA) orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Göktürk uyduları görüntüleriyle söndürme...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları (İHA) orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Göktürk uyduları görüntüleriyle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesine katkı sağladı. Bununla birlikte yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de "Yeşil Vatan"ın korunmasında görev aldı.

Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de önemli katkılar sağladı. Yeşil Vatan'ın korunmasında ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışmaları yürüten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'ları, orman yangınları ile mücadelede de yoğun olarak kullandı.

Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken bu faaliyetler kapsamında İHA'lar bugüne kadar 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Bunlarla birlikte yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de görev aldı.

Göktürk uydularından anlık görüntü

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı uydular tarafından çekilen görüntüler yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildi. Söz konusu görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı.

Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlarken mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini de gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da valiliklerin talebi üzerine Hatay, Isparta, Denizli ve İzmir'in Urla ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesi ve sonrasındaki soğutma çalışmalarında yoğun görev aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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