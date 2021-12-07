Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım - Haberler
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Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım

Mehmetçik, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşların yardımına koştu.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Mehmetçik, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşların yardımına koştu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızda görevli personelimiz, Marmaris bölgesinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlarımıza yardım etti" dedi. - ANKARA

Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım

Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım

Mehmetçik'ten yağışlar sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşlara yardım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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