31.10.2019 21:53

Mehmetçik'ten Nazilli'ye selam

AYDIN - Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliği ile toplanan 9 ton inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları video ile Nazilli'ye selam gönderdi.

Geçtiğimiz hafta Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmeleri ve vatandaşların desteğiyle toplanan 9 ton incir Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e gönderilmişti.

50 bin paket inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları video ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a ve Nazilli halkına teşekkür etti.

Sosyal medyada Nazilliler tarafından yoğun bir şekilde paylaşılan videonun büyük anlam taşıdığını söyleyen Başkan Özcan, "Bizler Türk milleti olarak zor zamanlarımızda kenetlenmeyi bilen ve vatanına milletine her zaman sahip çıkmış bir milletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bizleri çektikleri video ile hem gururlandıran hem de duygulandıran kahraman askerlerimize teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede 9 ton inciri toplamamızda büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA