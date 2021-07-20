Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti
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Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da sınırda konuşlu askerler, önceki yıl Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğin önüne gelerek gözyaşları içerisinde askerlere sevgi gösterisinde bulunan 85 yaşındaki Meryem Özdil'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

Hatay'da sınırda konuşlu askerler, önceki yıl Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliğin önüne gelerek gözyaşları içerisinde askerlere sevgi gösterisinde bulunan 85 yaşındaki Meryem Özdil'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

Reyhanlı'daki Tunceli Dağ Komando Tugayında görevli bir grup asker, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk ve 35 torun sahibi Meryem Özdil'i ziyaret etti.

Askerler, Özdil'in elini öperek bayramını kutladı ve hazırladıkları gıda kolisini verdi.

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Meryem nine, Mehmetçik'i çok sevdiğini söyledi.

Evine gelen askerlere teşekkür eden Özdil, "Askerlerin ayaklarına taş değmesin. Biz Osmanlı kadınıyız, dedelerimin ikisi de şehit oldu. Allah sizlerden razı olsun, sizlerin yokluğunu vermesin, ayaklarınıza sağlık." dedi.

Meryem Özdil, Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne gelmiş ve gözyaşı dökmüştü.

Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti
Mehmetçik'ten Meryem nineye bayram ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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