Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği

26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:10
Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği

Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında personeli eğitti.

Mehmetçik, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşmasına yönelik verdiği destek kapsamında bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında personeli eğitti. Libya'daki merkezlerde 1100 askerin eğitimi sürüyor.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümeti arasında 26 Aralık 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya ordusunu eğitmeye devam ediyor. Bunların yanı sıra Mehmetçik, Libya'ya sağlık, insani yardım, danışmanlık ve mayın temizleme desteği de sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının verdiği eğitimlerle Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin terörle mücadele dahil pek çok farklı alanda uluslararası standartlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Libya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu birçok malzeme de hibe edilerek ordunun yeniden teşkilatlanmasına katkı sağlanıyor. Libya ordusunun gelecekte komuta kademesinde görev alacak öğrenciler de Türkiye'de harp okullarında yetiştiriliyor. Darbeci Hafter'in bombaladığı Trablus Kara Harp Okulunda öğrenimleri yarıda kalan öğrencilerin bir kısmı Türkiye'de eğitimlerini sürdürüyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim merkezleri ve okullarda bugüne kadar eğitim alan 1000 civarında Libyalı asker ülkelerine dönerek görevlerine başladı. Halihazırda 200 civarında personelin Türkiye'de çeşitli alanlardaki eğitimleri devam ediyor.

Libya'da merkezlerde 18 farklı eğitim programı

TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı da Libya Kara Kuvvetleri personeline havan, tank, hava savunma gibi teknik eğitimlerle birlikte temel muharebe eğitimleri veriyor.

Deniz kuvvetleri personeline ise seyir, gemi onarım ve deniz temel eğitimleri sağlanıyor. Bugüne kadar 18 farklı eğitim programında 1300 civarında Libyalı personelin eğitimi tamamlandı, 1100 askerin eğitimi Libya'daki eğitim merkezlerinde devam ediyor.

Libya'nın meşru hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca TSK bugüne kadar verdiği eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına destek olurken bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Gökhan Gönül Alper Ulusoy İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:18:44. #1.14#
title