Mehmetçik'ten köylüye helikopterli hizmet
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Mehmetçik'ten köylüye helikopterli hizmet

Bingöl'de kar nedeniyle ulaşım şartları zor olan Çalıkağıl köyüne Mehmetçik helikopterle giderek ihtiyaç malzemesi dağıttı, sağlık hizmeti verdi.

05.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:29
Mehmetçik'ten köylüye helikopterli hizmet

'de kar nedeniyle ulaşım şartları zor olan Çalıkağıl köyüne Mehmetçik helikopterle giderek ihtiyaç malzemesi dağıttı, sağlık hizmeti verdi.


Bingöl'ün Kuzey ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen ilçesine bağlı Çalıkağıl köyüne İl Komutanlığı personeli, helikopterle gitti. Köye helikopterle inen jandarma ekipleri, beraberindeki sağlık personelleriyle birlikte yöre halkına hem ihtiyaç malzemesi ulaştırdı, hem de sağlık kontrolü yaptırdı.


Jandarmanın ihtiyaca göre benzer çalışmalarının sürdüreceği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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