Mehmetçik'ten Kosovalı ihtiyaç sahibi halka yardım eli Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi halkın yüzünü güldürdü.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi halkın yüzünü güldürdü.

Kosova'da 21 yıldır eğitimden sağlığa, yol onarımından gıda yardımına her türlü destekle Kosova halkının yanında olan Mehmetçik, Kurban Bayramı öncesi Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 200 yetim çocuğa kıyafet yardımında bulundu. Prizren'de Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar'ın da katılımıyla ihtiyaç sahibi 20 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi yeni kıyafetler dağıttı. DHA'ya konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Aileler de desteklerinden dolayı Türk askerilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA