Mehmetçik'ten Kosova'da eğitime destek

02.11.2019 21:10

Kosova'da 20 yıldan bu yana barış ve istikrarı koruduğu gibi ülke halkına da hizmet götüren Mehmetçik projelerine bir yenisini daha ekledi. Türk askeri yetkililer malzemelerini alıp onardığı okul projesinde hem öğrencileri ve hem de öğretmenleri sevindirdi.

Kosova'da barış ve istikrarı koruyan, diğer yandan ülke halkına hizmet götüren Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin batısındaki İpek şehrinde Smajl Hajdaraj İlköğretim Okulunun onarım, bakım ve malzeme alımı projesini gerçekleştirdi. Eğitim öğretime hazır hale gelen okul için yapılan açılışa Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri ve diğer yetkililer katıldı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil Asker İşbirliği projeleri kapsamında yapılan okulda 14 sınıfın tadilatı yapıldı. Sınıfların okul sıraları ve sandalyeleri yenilendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen proje, hem öğrenci, hem de öğretmenleri sevindirdi. Öğrenciler tümüyle yenilenmiş sınıflarda eğitim görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İHA