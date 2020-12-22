Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı
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Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı

22.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:56
Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 541 personel, kan bağışında bulundu.

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 541 personel, kan bağışında bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 541 personel destek verdi.

Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı
Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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