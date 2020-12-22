Safranbolu'da 541 Mehmetçik kan bağışı yaptı
22.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:56
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 541 personel, kan bağışında bulundu.
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 541 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 541 personel destek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu