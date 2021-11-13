Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

ŞIRNAK (DHA) - RİZE'nin Kalkandere ilçesinde Hatice Kalpakoğlu'nun (75) elleriyle ördüğü 55 çift çorap, Şırnak'taki Namaz Dağı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi

Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde oturan Hatice Kalpakoğlu, elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi. Gönderilen çoraplar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından terörle mücadelede önemli bir role sahip Namaz Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlere dağıtıldı. Hatice Kalpakoğlu'nun çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, "Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.