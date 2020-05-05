Mehmetçik'ten depremzede çocuklara şefkat

- Mehmetçik'ten depremzede çocuklara şefkat Elazığ'da jandarma ekipleri konteyner kentlerde kalan ailelere bir kamyon içme suyu desteğinde bulundu, karşılaştıkları çocuklara ise yakın ilgi gösterip oyunlarına eşlik etti.

- Mehmetçik'ten depremzede çocuklara şefkat

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri konteyner kentlerde kalan ailelere bir kamyon içme suyu desteğinde bulundu, karşılaştıkları çocuklara ise yakın ilgi gösterip oyunlarına eşlik etti.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında konteyner evlerden oluşan Elazığ merkezde 3, Sivrice ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 4 geçici barınma merkezi kuruldu. Kurulan konteyner kentlerde, yaşayan bin 594 aileye hür türlü destek verilerek yaşamlarını kolay bir şekilde devam ettirmeleri sağlanıyor. Valilik koordinesinde bir çok kurum gibi İl Jandarma Komutanlığı'da destek veriyor. Son olarak jandarma ve Kızılay konteyner evlerinde kalan ailelere bir kamyon şişe su dağıttı. Depremzede ailelere su dağıtımı yapılırken kadın astsubaylar ise çocuklara yakın ilgi gösterdi. Astsubaylar, çocukların salıncağını sallayıp, oyunlarına da eşlik etti.

Jandarma ekiplerinin desteğinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA